Gırcik oyunu büyün ilgi gördü

Adıyaman Kent Konseyinin organize ettiği ve bu yıl ikincisi düzenlenen Sokak Oyunları Şenliği devam ediyor.Şenliklerin ikinci bölümünde unutulmuş eski oyunlardan olan Gırcik oyunu oynandı. Oyuncuların büyük bir heyecan yaşadığı yarışmada...

Adıyaman Kent Konseyinin organize ettiği ve bu yıl ikincisi düzenlenen Sokak Oyunları Şenliği devam ediyor.

Şenliklerin ikinci bölümünde unutulmuş eski oyunlardan olan Gırcik oyunu oynandı. Oyuncuların büyük bir heyecan yaşadığı yarışmada kıyasıya çekişme yaşandı. Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen oyuna Adıyaman Anadolu Lisesi, Adıyaman Lisesi ile Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve hocaları katıldı. Hakemlikleri Ahmet Akil Yağınlı, Yaşar Sarıkaya ve Ömer Faruk Dursun’un yaptığı gırcik oyunu, öğrenci ve hocalarca büyük ilgi ve beğeni gördü.

Oyun hakkında kısa bilgi veren Adıyaman Kent Konseyi başkanı Sinan Temel, “Gırcik oyunu şimdi neslin bilmediği, önceki neslin de unutmuş olduğu yöresel sokak oyunlarımızdandır. Çok zevkli ve eğlencelidir” diye konuştu.