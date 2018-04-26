Gölbaşı Belediyesi ilaçlamalarını sürdürüyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi, baharın gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber sivrisinek ile karasinekle mücadele çalışmalarına hız verdi.Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, insan ve çevre sağlığı korumak için...

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi, baharın gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber sivrisinek ile karasinekle mücadele çalışmalarına hız verdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, insan ve çevre sağlığı korumak için sivrisinek ve karasinekle mücadele çalışmalarına hız verildiğini belirtti. Özdemir, "Belediyemizin park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri baharın gelmesiyle beraber sivrisinek üremesine yönelik mücadele çalışmalarına daha kapsamlı bir şekilde hız verdi. Bahar ve yaz dönemi boyunca ilaçlama çalışmalarına devam eden ekiplerimiz ilaçlama yaparak vatandaşlarımızın rahat etmeleri sağlıyor” diye konuştu.