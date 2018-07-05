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05 Temmuz 2018 Perşembe 17:36

Gölbaşı Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir başkanlığında yapıldı.Belediye Meclis salonunda yapılan toplantıda konuşan Belediye Başkan Yusuf Özdemir, toplantıya katılan meclis üyelerine...

Gölbaşı Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı
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Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis salonunda yapılan toplantıda konuşan Belediye Başkan Yusuf Özdemir, toplantıya katılan meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek gündemde olan mevzi imar planı oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca belediye meclisinde alınan kararların belediyenin resmi internet sitesi olan www.golbasi.bel.tr adresinde yayımlanacağı bilgisi verilerek belediye meclisinin Ağustos ayının ilk çarşambası toplanma kararı verildi.
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