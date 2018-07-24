Gölbaşı ilçesinde polis suçlulara göz açtırmıyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde polis ekipleri yaptığı çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 8 kişi ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro amirliği ekipleri tarafından ilçe...

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde polis ekipleri yaptığı çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 8 kişi ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmalar neticesinde Mimar Sinan Mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan M.K. isimli şahsın kullandığı otomobilde polis arama yaptı. Yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 15 dolu fişek ele geçirildi.

Polis ekipleri ayrıca, kumar oynamak, yer ve imkan sağlamak suçundan aranan R.U. isimli şahsı yakalayarak adliyeye sevk etti. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca yaralama suçundan aranan H.H., yoklama kaçağı olarak aranan O.P. , V.D., M.A., R.D., S.B. ve M.Ş.Ş isimli şahıslar ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere sevk edildi.