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02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:05

Gölbaşı ilçesinde yaz spor okulları törenle açıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okulları düzenlenen törenle açıldı.Gölbaşı Kapalı Spor Salonunda düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, yaz spor okulları bünyesinde badminton, basketbol,...

Gölbaşı ilçesinde yaz spor okulları törenle açıldı
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Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okulları düzenlenen törenle açıldı.

Gölbaşı Kapalı Spor Salonunda düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, yaz spor okulları bünyesinde badminton, basketbol, gitar, bağlama, boks, kort tenisi, voleybol, muaythai, futbol ve bisiklet satranç branşları dahil olmak üzere 10 branşta eğitim verileceğini söyledi. Başkan Özdemir, “Bu yaz döneminizin dolu dolu geçmesi için yaz spor okullarını çocuklarımızın ayağınıza kadar getirdik. Bu yıl ki yaz spor okulu etkinliklerimizde çocuklarımıza spor dallarında, konusunda uzman antrenörler tarafından spor eğitimleri verilecek. Her branştan kurslarımıza devam eden kursiyerlerimize, kursların bitiminde çekiliş ile 30 bisiklet hediye edeceğiz. Yaz spor okulları öğrencilerin yaz aylarında boş vakitlerini en iyi şekilde geçirmeleri için büyük bir fırsat. Bu noktada çocuklarını bizlere emanet eden ailelerimize de teşekkür ediyorum. Öğrencilerin yaz spor okullarında en iyi şekilde istifade edebilmesi adına her türlü imkanlarımızı sizlere sunma gayreti içerisinde olduk. Gölbaşı Belediyesi olarak öğrencilerin bazı ihtiyaçlarını karşılayarak ailelere de katkı yapmaya devam ettik. Geleceğe en iyi yatırımın gençlere yatırım olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

Düzenlenen açılış törenine, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yaşar Sarıkaya, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Uçar, İlçe Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Çaktı, kursiyerler ve veliler katıldı.
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