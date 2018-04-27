Gündüz yanan lambalara tepkiler devam ediyor

Adıyaman’da, gündüz saatlerinde yanan sokak lambaları vatandaşların tepkisine neden olmaya devam ediyor.

Kentin bir çok noktasında gündüz yanan sokak lambalarının biran önce bakımdan geçirilmesini isteyen vatandaşlar, elektrik dağıtım şirketinin bu konuda vurdum duymaz bir tavır içerisinde olduğunu vurguladı. Günü geçen faturalardan dolayı elektrik dağıtım şirketi tarafından evlerin elektriğinin kestirildiğini ve üstüne açma, kapama ücretinin de dahil edildiğini söyleyen vatandaşlar, "Uzun bir süredir kent merkezinde bulunan sokak aydınlatma lambaları gündüz saatinde yanıyor. Gündüzleri yanan bu sokak lambaları çoğu zaman geceleri de yanmıyor. Vatandaşların ödemesini geciktirdiği yatırlardan dolayı elektrik dağıtım şirketi hemen elektriği keserek açma ve kapama parası alıyorsa bu sokak lambalarının da gündüz vakti yanmasının önüne geçmesi lazım. Bazı sokaklarda lambalar gündüz yanarken bazı sokaklarda ise gecenin karanlığında lambalar yanmıyor. Her daim vergisini ödeyen ve her zaman devletinin yanında yer alan biz vatandaşların artık mağdur edilmemesini istiyoruz. Elektrik dağıtım şirketi nasıl elektrik parasını alıyorsa o şekilde de bizlerin mağdur olmaması için hizmet o şekilde de bizlerin mağdur olmaması için hizmet etmesi gerekmektedir. Bizler bu konuda oldukça mağduruz" diye konuştular.