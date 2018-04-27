ADIYAMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 12:14

Gündüz yanan lambalara tepkiler devam ediyor

Adıyaman’da, gündüz saatlerinde yanan sokak lambaları vatandaşların tepkisine neden olmaya devam ediyor.Kentin bir çok noktasında gündüz yanan sokak lambalarının biran önce bakımdan geçirilmesini isteyen vatandaşlar, elektrik dağıtım...

Gündüz yanan lambalara tepkiler devam ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adıyaman’da, gündüz saatlerinde yanan sokak lambaları vatandaşların tepkisine neden olmaya devam ediyor.

Kentin bir çok noktasında gündüz yanan sokak lambalarının biran önce bakımdan geçirilmesini isteyen vatandaşlar, elektrik dağıtım şirketinin bu konuda vurdum duymaz bir tavır içerisinde olduğunu vurguladı. Günü geçen faturalardan dolayı elektrik dağıtım şirketi tarafından evlerin elektriğinin kestirildiğini ve üstüne açma, kapama ücretinin de dahil edildiğini söyleyen vatandaşlar, "Uzun bir süredir kent merkezinde bulunan sokak aydınlatma lambaları gündüz saatinde yanıyor. Gündüzleri yanan bu sokak lambaları çoğu zaman geceleri de yanmıyor. Vatandaşların ödemesini geciktirdiği yatırlardan dolayı elektrik dağıtım şirketi hemen elektriği keserek açma ve kapama parası alıyorsa bu sokak lambalarının da gündüz vakti yanmasının önüne geçmesi lazım. Bazı sokaklarda lambalar gündüz yanarken bazı sokaklarda ise gecenin karanlığında lambalar yanmıyor. Her daim vergisini ödeyen ve her zaman devletinin yanında yer alan biz vatandaşların artık mağdur edilmemesini istiyoruz. Elektrik dağıtım şirketi nasıl elektrik parasını alıyorsa o şekilde de bizlerin mağdur olmaması için hizmet o şekilde de bizlerin mağdur olmaması için hizmet etmesi gerekmektedir. Bizler bu konuda oldukça mağduruz" diye konuştular.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku