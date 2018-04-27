Hafriyat yüklü kamyon şarampole yuvarlandı: 1 Yaralı

Edinilen bilgiye göre Nuh Tekinkaya (49), idaresindeki 02 HH 494 plakalı hafriyat yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tepebaşı Köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada kamyon sürücüsü Nuh Tekinkaya yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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