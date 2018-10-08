ADIYAMAN:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 17:14

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Başkan Kutlu ile bir araya geldi

Bir dizi inceleme ve ziyarette bulunmak üzere Adıyaman’a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, beraberinde AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu’yla birlikte Adıyaman Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’yla...

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Başkan Kutlu ile bir araya geldi
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Bir dizi inceleme ve ziyarette bulunmak üzere Adıyaman’a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, beraberinde AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu’yla birlikte Adıyaman Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’yla bir araya geldi.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ve AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin’in de hazır bulunduğu ziyarette Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu tarafından karşılanan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Başkan Kutlu’yla bir süre sohbet etti.

Ziyarette konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Adıyaman’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, Başkan Kutlu’ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Başkan Kutlu’da İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu’nu Adıyaman’da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kadın ve Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan el yapımı tablo hediye etti.

Ziyaret sonunda Başkan Kutlu, misafirlerine Adıyaman Belediyesi tarafından hazırlanan projeler hakkında bilgi verdi.
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