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09 Ekim 2018 Salı 13:36

İkametten altın çalan şahıs polis ekiplerince yakalandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde hırsızlık için girdiği evden altın çalan şahıs polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde girdiği evde altın çalan F.A’yi fark...

İkametten altın çalan şahıs polis ekiplerince yakalandı
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde hırsızlık için girdiği evden altın çalan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde girdiği evde altın çalan F.A’yi fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen polis ekiplerince kovalamaca sonunda yakalandı. Gözaltına alınan F.A. isimli şahsın üzerinde çaldığı altınlar da ele geçirildi. Altınları sahibine teslim eden polis ekipleri, F.A.’yı da sorgulamak üzere polis merkezine götürdü. Burada işlemleri tamamlanan F.A., adliyeye sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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