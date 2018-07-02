ADIYAMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:04

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Beşir Özer idaresindeki 02 HN 435 plakalı otomobil ile Faik Şimşek idaresindeki, 02 HU 727 plakalı otomobil, 30 Ağustos Caddesi üzerinde...

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Beşir Özer idaresindeki 02 HN 435 plakalı otomobil ile Faik Şimşek idaresindeki, 02 HU 727 plakalı otomobil, 30 Ağustos Caddesi üzerinde çarpıştı. Her iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 02 HU 727 plakalı otomobil içerisinde bulunan Tuğçe Şimşek ile Medine Arpacıoğlu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku