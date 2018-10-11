ADIYAMAN:
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11 Ekim 2018 Perşembe 15:41

İlim yayma cemiyeti 67 yaşında

Adıyaman’ın Kahta İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Bilal Akgül, cemiyetin kuruluş yıl dönümü vesilesi ile bir mesaj yayımladı.Başkan Akgül, yayımladığı mesajında, ilim yayma cemiyetinin, toplumun damarlarının kesilmeye yüz tutulduğu...

İlim yayma cemiyeti 67 yaşında
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Adıyaman’ın Kahta İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Bilal Akgül, cemiyetin kuruluş yıl dönümü vesilesi ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Akgül, yayımladığı mesajında, ilim yayma cemiyetinin, toplumun damarlarının kesilmeye yüz tutulduğu bir dönemde milletin umudu olduğuna dikkat çekerek ilme hizmet ibadettir düsturu ile hareket ettiğini vurguladı. Cemiyetin, 11 Ekim 1951 tarihinden itibaren milli ve manevi değerler ışığında hizmetlerini sürdüren bir hayır kurumu olduğunu belirten Akgül’in mesajında, "İlim yayma cemiyeti, 11 Ekim 1951 tarihinden itibaren hem milli hem de manevi değerler ışığında hizmetlerini sürdüren bir hayır kurumudur. Cemiyetimiz, toplumun damarlarının kesilmeye yüz tutulduğu bir dönemde milletin umudu oldu. Millete güç, kuvvet verdi. İlme hizmet ibadettir düsturu ile hareket eden ilim yayma cemiyeti, bugün 175 şubesi ile gençliğe umut veriyor. Cemiyetimiz, medeniyetimizin köklü değerlerinin buluştuğu adres olma yolunda gayretlerini yoğunlaştırarak ilk günkü aşk ve şuurla yoluna devam etmektedir. Türkiye’nin cemiyeti olma bilinciyle hiçbir bir ayırım yapmadan millete hizmet yolunda kararlı adımlarla yoluna devam etmektedir. Kuruluşunun 67. senesini idrak ettiğimiz cemiyetin bugünlere gelmesinde emeği geçenlerden Allah razı olsun. Vefat edenleri rahmetle yad ediyoruz" ifadeleri yer aldı
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