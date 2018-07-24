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24 Temmuz 2018 Salı 16:48

İş Adamı Akcan 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı

Adıyamanlı ilçesinde İşadamı Adnan Akcan 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı.Basın çalışanları 365 gün, aralıksız yerine getirdikleri bu önemli görevlerin yanı sıra, milletin yaşadığı olağanüstü dönemlerde de önemli vazifeler...

İş Adamı Akcan 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı
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Adıyamanlı ilçesinde İşadamı Adnan Akcan 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı.

Basın çalışanları 365 gün, aralıksız yerine getirdikleri bu önemli görevlerin yanı sıra, milletin yaşadığı olağanüstü dönemlerde de önemli vazifeler üstlendiğini söyleyen Akcan, “Bu manada, ülkemizde yaşan son hadiselerde, milletimizi doğru bir şekilde bilgilendirerek demokrasi ve basın tarihimizde önemli bir görevi daha yerine getirmişlerdir. Basın çalışanlarının tıpkı milli mücadelede olduğu gibi, 15 Temmuz 2016’da da milli iradenin yanındaki kararlı duruşu; cesur ve fedakarca yaptıkları çalışmalar ve milli menfaatlerimize uygun yayınları, her türlü takdirin üstündedir.

İnanıyorum ki, basın çalışanları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da olup bitenleri doğru ve tarafsız bir şekilde haber vererek, şehrimizin ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına katkı sunmaya devam edecektir.Böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için gündüz gece demeden çalışan yerelden ulusala, tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutlar, sağlık, başarı ve esenlikler dilerim" diye konuştu.
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