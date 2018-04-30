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30 Nisan 2018 Pazartesi 13:07

İş Adamı Akcan Berat Kandilini kutladı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde İş Adamı Adnan Akcan, İslam aleminin Berat Kandilini kutladı.İşadamı Adnan Akcan, İslam alemi olarak Ramazan ayının müjdecisi olan mübarek Berat Kandiline kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını...

İş Adamı Akcan Berat Kandilini kutladı
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde İş Adamı Adnan Akcan, İslam aleminin Berat Kandilini kutladı.

İşadamı Adnan Akcan, İslam alemi olarak Ramazan ayının müjdecisi olan mübarek Berat Kandiline kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Berat Kandili, duaların kabul edildiği bereketli zaman dilimlerinden biridir. Böyle önemli gün ve geceler, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının da yoğun biçimde yaşandığı anlardır. Bu önemli gecenin daralan kalplere aydınlık, zor durumda olanlara kolaylık vesilesi olması en büyük temennimizdir. Berat Kandili vesilesiyle ailemiz, çevremiz, milletimiz ve bütün insanlığa karşı olan görev ve sorumluluklarımızı yeniden hatırlayalım. Tüm dünyada eza ve cefa çeken Müslüman kardeşlerimizi de dualarımızdan eksik etmeyelim. Bu duygularla, tüm İslam aleminin Berat Kandilini kutluyor, bütün müminlerin affına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum" diye konuştu.
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