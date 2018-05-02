ADIYAMAN:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:18

İşitme engelliler bowling oynadı

Adıyaman’da özel bir okulun hazırladığı proje kapsamında işitme engelli öğrenciler bowling yarışmasına katıldı.Adıyaman’da özel bir okulun TÜBİTAK Değerler Eğitimi Projesi kapsamında hazırlanan “Engel Olma, Engelsiz Ol” Projesi...

İşitme engelliler bowling oynadı
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Adıyaman’da özel bir okulun hazırladığı proje kapsamında işitme engelli öğrenciler bowling yarışmasına katıldı.

Adıyaman’da özel bir okulun TÜBİTAK Değerler Eğitimi Projesi kapsamında hazırlanan “Engel Olma, Engelsiz Ol” Projesi ile işitme engelli öğrenciler bir araya geldi. Adıyaman’da 5 okuldan 20 işitme engelli öğrenci bir araya gelerek birbirleriyle tanıştı.

Proje Koordinatörlüğünü Ferhat Yılboğa’nın yaptığı projenin toplantısına Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban, Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Kurkut, Anadolu Engelliler Derneği Genel Başkanı Abidin Harputluoğlu, Okul Müdürü Ali Bal ve engelli öğrenciler katıldı. Burada öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Toplantıda konuşma yapan Okul Müdürü Ali Bal, toplumun temel sorunlarından birinin engelli bireylerin engellerini aşması, yaşamın içine karışması, ön yargıların yıkılması gerektiğini dile getirdi.

Anadolu Engelliler Derneği Genel Başkanı Abidin Harputluoğlu, projeden dolayı okulun idareci ve öğretmenlerini tebrik etti.

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban ise, engellilere yönelik okul sayısının arttığını ve engellilere sahip çıkmak gerektiğini kaydetti.

Toplantı sonrasında bowling salonuna giden engelli öğrenciler bowling yarışmasına katıldı.
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