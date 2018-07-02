ADIYAMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:48

İspanya’dan dönen muhtarlar Vali Kalkancı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde İspanya’yı gezdikten sonra Adıyaman’a dönen muhtarlar Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’yı ziyaret etti.Gezinin ardından Adıyaman’a dönerek Vali Nurullah Naci Kalkancı’yı makamında ziyaret eden...

İspanya'dan dönen muhtarlar Vali Kalkancı ile bir araya geldi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı himayesinde İspanya’yı gezdikten sonra Adıyaman’a dönen muhtarlar Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’yı ziyaret etti.

Gezinin ardından Adıyaman’a dönerek Vali Nurullah Naci Kalkancı’yı makamında ziyaret eden muhtarlar, İspanya gezisinde yaşadıkları anılarını, ecdadımızdan kalan eserleri ve gördükleri değişik kültürleri dile getirdi.

Adıyamanlı muhtarlar, böyle güzel bir organizasyonu düzenleyerek kendilerine gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, İçişleri Bakanlığına ve Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya teşekkür etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku