İspanya’dan dönen muhtarlar Vali Kalkancı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde İspanya’yı gezdikten sonra Adıyaman’a dönen muhtarlar Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’yı ziyaret etti.

Gezinin ardından Adıyaman’a dönerek Vali Nurullah Naci Kalkancı’yı makamında ziyaret eden muhtarlar, İspanya gezisinde yaşadıkları anılarını, ecdadımızdan kalan eserleri ve gördükleri değişik kültürleri dile getirdi.

Adıyamanlı muhtarlar, böyle güzel bir organizasyonu düzenleyerek kendilerine gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, İçişleri Bakanlığına ve Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya teşekkür etti.