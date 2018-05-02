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02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:32

Jandarma ekipleri bonzai ve esrar ele geçirdi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan uygulamalar kapsamında 4 şahsın üzerinden bonzai ve kubar esrar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla yapılan mücadele kapsamında kent...

Jandarma ekipleri bonzai ve esrar ele geçirdi
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan uygulamalar kapsamında 4 şahsın üzerinden bonzai ve kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla yapılan mücadele kapsamında kent merkezi yakınlarında durumundan şüphelenilen T.D., T.R.Y., N.B. ve M.B. isimli şahısların üst araması ve GBT sorgulaması yapıldı. Yapılan aramalarda şahısların üst aramasında 5 gram bonzai ve 20 gram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken 4 şahıs ise ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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