ADIYAMAN:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 14:52

Jandarma ekipleri kablo hırsızlarını suçüstü yakaladı

Adıyaman’ın Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sondaj ve sulama kablosu hırsızlığı yaptığı öğrenilen şahıslar suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri...

Jandarma ekipleri kablo hırsızlarını suçüstü yakaladı
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Adıyaman’ın Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sondaj ve sulama kablosu hırsızlığı yaptığı öğrenilen şahıslar suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kutluca ve Yazıkarakuyu köylerinde 5 çiftçiye ait sondaj ve sulama ekipmanlarını çaldığı öğrenilen şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda M.S., T. A., Y.K., ve M.Y., isimli 4 şahıs arazide hırsızlık yaptıkları esnada yakalandı. Yakalanan şahısların aracında yapılan aramalarda 2 adet dinamo ile 150 metre kablo ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince yakalanan şahıslar jandarma karakolunda tamamlanan ifadelerinin ardından Besni Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan M.S., T. A., Y.K., cezaevine gönderilirken 16 yaşında olduğu öğrenilen M.Y’nin ise serbest bırakıldı.

Öte yandan tutuklanan M.S., ile serbest bırakılan M.Y’nin kayıp şahıs olarak arandıkları da öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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