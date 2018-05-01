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01 Mayıs 2018 Salı 17:49

Jandarma ekipleri uyuşturucuya göz açtırmıyor

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 2 şahsın üzerinde 20 gram esrar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsal alanlarda Güven ve Huzur...

Jandarma ekipleri uyuşturucuya göz açtırmıyor
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 2 şahsın üzerinde 20 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsal alanlarda Güven ve Huzur uygulaması kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde merkeze bağlı Güzelyurt Köyü yakınlarında durumundan şüphelenilen A.E. ve Ş.D., isimli şahısların GBT sorgulaması ve üst araması yapıldı.

Şahısların yapılan üst aramasında 20 gram esrar maddesi ele geçirildi. Esrar maddesi muhafaza altına alınırken şahıslar ise ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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