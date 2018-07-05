Jandarma uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde operasyon yapan jandarma ekipleri Gerger ilçesinde uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gerger ilçesi Onevler Köyünde kubar esrar maddesi...

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde operasyon yapan jandarma ekipleri Gerger ilçesinde uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gerger ilçesi Onevler Köyünde kubar esrar maddesi ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Köydeki İ.A. ve O.D. isimli şahıslara yönelik yapılan operasyonda şahısların ikametinde poşet içerisinde satışa hazır vaziyette 1 kilogram kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki sorgulamaları sürüyor.