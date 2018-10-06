Kadın ve Gençlik Merkezi öğrencilerinin sinema keyfi

Minik öğrencilerin yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirebilmesi için Kadın ve Gençlik Merkezi’nde kursa katılan öğrenciler sinema keyfi yaşadı.Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu’nun gayretleriyle hizmet vermeye başlayan...

Minik öğrencilerin yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirebilmesi için Kadın ve Gençlik Merkezi’nde kursa katılan öğrenciler sinema keyfi yaşadı.

Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu’nun gayretleriyle hizmet vermeye başlayan Kadın ve Gençlik Merkezlerinde eğitim gören öğrenciler birçok ilki bu kurslar sayesinde yaşamaya devam ediyor.

Siteler Mahallesi ile Fatih Mahallesi’nde hizmet veren Kadın ve Gençlik Merkezlerinde yaz tatili boyunca devam eden Kur’an-ı Kerim, etüt ve kreşlerde eğitim gören öğrenciler, özel bir firma ve Adıyaman Belediyesi’nin işbirliğinde ilk kez sinema deneyimi yaşadı. Hiç sinemaya gitmemiş çocukları sinema ile tanıştırmak amacıyla firma tarafından hayata geçirilen ‘İlk Sinema Biletim’ kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklar sinemada keyifli anlar yaşadı.