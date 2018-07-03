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03 Temmuz 2018 Salı 16:44

Kahramanmaraş’ta ki deprem Gölbaşı’nda hissedildi

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesi olan 4.1 büyüklüğündeki deprem Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde de hissedildi.

Kahramanmaraş'ta ki deprem Gölbaşı'nda hissedildi
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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesi olan 4.1 büyüklüğündeki deprem Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde de hissedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine, saat 16.16’da merkez üssü Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesi olan 4.1 büyüklüğündeki deprem Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hissedildi. Yerin 9 kilometre derinliğinde meydana gelen depremi hisseden Gölbaşı ilçesinde herhangi bir mal ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
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