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20 Temmuz 2018 Cuma 15:57

Kahta Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Adıyaman’ın Kahta İlçe Belediyesi asfalt çalışmalarına hızla devam ediyor.Kahta Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde asfalt yenileme ihtiyacının olduğu noktalarda asfalt çalışmalarını yürütüyor. Yapılan asfalt...

Kahta Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor
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Adıyaman’ın Kahta İlçe Belediyesi asfalt çalışmalarına hızla devam ediyor.

Kahta Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde asfalt yenileme ihtiyacının olduğu noktalarda asfalt çalışmalarını yürütüyor. Yapılan asfalt dökme programı kapsamında Kahta ilçesinin Girne, Yavuz Selim mahalleleri ve Ömeriye Camisi sokağında asfaltlama çalışması gerçekleştirildi.

İlçedeki ulaşım ağını sağlayan yolların kaliteli olmasına önem verdiklerini belirten Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, “Çalışmalarımız asfalt yenileme ihtiyacının olduğu Kahta’nın tüm mahalle ve sokaklarında devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı asfalt ekiplerimiz ilçemizin dört bir tarafında asfalt dökümü, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca ilçe merkezinde kaldırım yenileme çalışması da devam etmekte. Yapılan çalışmaları düzenli olarak inceleyerek çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesini istiyoruz. 2018 yılı planı doğrultusunda mahallelerimizde aşırı kullanılan yolları temiz ve kullanılabilir hale getirdik. Güzel Kahta’mız için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.
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