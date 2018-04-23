Kahta ilçesinde 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

Kahta Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 23 Nisan etkinliklerinde Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Burada düzenlenen törenin ardından 23 Nisan etkinliği, Şehit Mehmet Ali Bozkurt İlkokulunda devam etti.

Şehit Mehmet Ali Bozkurt İlkokulu Müdürü Ramazan Kılıç, burada düzenlenen etkinliğin selamlama konuşmasında cumhuriyet yolunda en önemli adımların 23 Nisan 1920 tarihinde atıldığını vurguladı.

23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) açılmasıyla medeniyetinden, köklerinden, küllerinden yeni bir devletin doğduğunu kaydeden ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, “Bu devletin geleceği siz çocuklara emanet edildi. Köklerinden doğan devletin emanet edileceği kişiler, geleceğimizi emanet edeceğimiz, geleceğimizi inşa edecek olan ve gücünü gün geçtikçe artıran çocuklar olmalıdır. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’te bu günü size ve tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Bu armağan aynı zamanda size büyük sorumluluklarda getirmekte. Biz büyüklerin başaramadığı, hakim kılamadığı, barışı, hoşgörü ve sevgiyi umudumuz olan sizler hakim kılacaksınız. Velilerimiz okullarımız ile irtibatınızı kesmeyin. Öğretmenlerimiz ile çok sıkıcı ilişkiler kurun. Öğretmenler olarak öğrencilerimizin evdeki hayatını bilmek istiyoruz. Öğrencilerimiz hakkında çeşitli eğitim planlamalar yaparken öğrencilerimizin evdeki hayalleri bize yol gösterecek ve referans olacaktır. Onun için bu geleceği inşasında mutlaka sizin desteğinizi istiyoruz.Geleceği inşa edecek nesiller bize emanet edildi. Onun için her türlü fedakarlığı göstermemiz gerekiyor. Zaman zaman gösterdiğimiz fedakarlığı ve özveriyi anlamayanlar mutlaka çıkacaktır. Bu bizim heyecanımızı, şevkimizi ve geleceği inşa etme umudumuzu kırmayacaktır. Bu konuda en büyük gücümüz siz öğretmenlersiniz. Şimdiden göstermiş olduğunuz ve göstereceğiniz emekler için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Türkiye üzerinden oynanan oyunların çocuklara anlatılması gerektiğini ifade eden Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ise, “Cumhuriyet kuruldu, TBMM açıldı, egemenlik ilan edildi ve bir çok reform yapıldı. Vatan sevgisini, bayrak sevgisini, toprak sevgisini, bölünmez bütünlüğümüzün timsali olan başta Cumhurbaşkanlığı makamı olmak üzere kurumlarımızı, devletimizim bölünmez bütünlüğünü korumak için hep bir arada olacağız. Kurtuluş savaşındaki gibi, 15 Temmuz gecesindeki gibi birbirimize sahip çıkacağız, omuz omuza olacağız. Ülkemize devletimize, milletimize ve bayrağımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Ülkemizin kurulduğu yıllarda bize zorla imzalattırmak istedikleri sevr barış anlaşmasıyla ülkemizi kaosa sürüklemek istediler. O gün kurulmak istenen fitne ve fesat 1998 yılından da aynı senaryoları görüyoruz. Hendek olayları, gezi olayları ve 15 Temmuz’da bunun bir göstergesiydi. Sevr anlaşmasını bize imzalatmak isteyen ülkelerin aynı tezgahlarını bu olaylarda da görüyoruz. Bu yaşanan olayları bizim çocuklarımıza anlatmamız lazım. Ülkemiz hala sinsi tezgahların kurulmak istendiği bir bölge. Biz bunlara asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Çocuklarımıza ülkemiz üzerinde oynanan bu oyunları anlatacağız. Fitneye fesata hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Çocuklarımızda yarın bulunduğumuz konuma geldiği zaman onlarda izin vermeyecektir” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlan şiir ve gösterileri izleyenler tarafından büyük alkış aldı.

Etkinlikte, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Erdemli ve Başarılı Birey projesi kapsamında ‘velilerimiz okuyor’ yarışmasında derece giren veliler ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında okullar arası şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Etkinlik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen geleneksel çocuk oyunların yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.