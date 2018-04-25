Kahta’da ‘Farkında mısınız” konulu seminer

Adıyaman’ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Farkındamısınız’ konulu seminer düzenlendi.

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen seminerde Uzman Psikolog Özkan Şenol, velilere, dikkat sorunları, teknoloji bağımlılığı, özgüven eksikliği ve çocuk sorunları ile bunlara yönelik çözüm yollarını anlattı.

Seminerde, kendi aile ortamını ve yaşanmış olaylardan örnekler veren Kişisel Gelişim Uzmanı ve Uzman Psikolog Özkan Şenol, “Evde babaanne nasıl ise çocukta öyle olur. Bu yüzden baba ve annenin evde televizyon, tablet ve telefon gibi cihazlardan mümkün olduğu sürece uzak durması gerekiyor. Bu tür bağımlılığı olan baba ve annelerin çocuklarını bu cihazlardan uzaklaştırması düşünülemez. Baba, zamanının büyük bir kısmını iş yerinde geçiriyor. Baba, eve geldiği zaman çocuklarıyla ilgilenmeli. Çocuğunun ödevlerini yapıp, yapmadığı mutlaka kontrol etmeli. Öğretmenleriyle sıkı ilişkiler içerisine girip öğrencisinin eğitim gelişimini takip etmeli” diye konuştu.

Konferansa, ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz ve öğrenci velileri katıldı.