Kahta’da ki 51 yıllık hamam yıkıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde atıl durumda ve görüntü kirliliğine sebep olan 51 yıllık hamam yıkılarak yerine Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılacak.1967 yılında Kahta İlçe Belediyesi tarafından...

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde atıl durumda ve görüntü kirliliğine sebep olan 51 yıllık hamam yıkılarak yerine Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılacak.

1967 yılında Kahta İlçe Belediyesi tarafından yapılan hamam, yıllarca ilçe sakinleri tarafından kullanıldı. Zamanla kullanılmamaya başlayan 51 yıllık hamam, atıl duruma düştü.

Kahta ilçesinde 2018 yılı sağlık yatırım planına alınan Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılması amacıyla içerisinde hamam ve belediye eski kademe binalarının da bulunduğu arazi, ilçe belediyesi tarafından ücretsiz bir şekilde ilçe Sağlık Bakanlığına tahsis edildi.

Atıl durumda olan 51 yıllık hamam, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılacak olmasından dolayı belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

İçerisinde 25 diş ünitesi ve 40 diş ünitesi kapasitesine artırılabilme özelliğine sahip olan Ağız ve Diş

Sağlı Merkezinin 30 Ekim 2018 tarihinde yapımına başlanılacağını belirten Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, “Büyüyen ilçemizin ihtiyacına karşılık vermek amacıyla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılıyor. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin tamamlanmasıyla beraber vatandaşlarımız sağlık ihtiyaçlarını kaliteli ve rahat bir şekilde yapabilecek. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizin faaliyete girmesiyle birlikte Kahta Devlet Hastanemizin iş yükü hafifleyecek. Şuan hali hazırda olan diş polikliniklerimiz farklı poliklinik olarak kullanılabilecek. Böylelikle diğer polikliniklerimizin kalitesi artacak. İlçemize böylesine güzel bir yatırımı kazandırılmasında emeği geçen TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekilleri ve Adıyaman Valisi Naci Nurullah Naci Kalkancı, ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ile emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.