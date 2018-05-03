ADIYAMAN:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 14:42

Kahta’da‘Merhamet ve Sevgi’ konulu program düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Eğitimle Diriliş Derneği tarafından ‘Merhamet ve Sevgi’ konulu program yapıldı.Eğitimle Diriliş Derneğinin Bayan Komisyonu tarafından düzenlenen programa dernek üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı....

Kahta'da‘Merhamet ve Sevgi' konulu program düzenlendi
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Eğitimle Diriliş Derneği tarafından ‘Merhamet ve Sevgi’ konulu program yapıldı.

Eğitimle Diriliş Derneğinin Bayan Komisyonu tarafından düzenlenen programa dernek üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmasını Eğitimle Diriliş Derneği Bayan Komisyonu Başkanı Melek Akgül Bellibaş yaptı. Bellibaş, “Bu programımız bu sezon gerçekleştirdiğimiz yedinci programdır. Ramazan ayı dolayısıyla çalışmalarımıza kısa bir ara vereceğiz. Ramazan ayından sonra programlarımız ve haftalık kitap tahlil çalışmalarımız devam edeceğiz” dedi.

Sanal bağımlılıklardan dolayı çağın yaşanmaz hale geldiğini belirten Eğitimci Zeynep Durdukoca, “Gün geçtikçe artan maddi hırslarımız, şahsi isteklerimiz, komplekslerimiz ve sanal bağımlılıklarımızdandolayı yaşadığımız çağ yaşanmaz hale gelmiş. Merhamet esirgemek, acımak, insaflı davranmak, kalp inceliği, gönül yumuşaklığı ve bağışlama anlamlarına gelir. Zaten her surenin başında bulunan besmelede de rahman ve rahim sıfatları tekrar tekrar zikredilerek rahmetin, merhametin önemine dikkat çekilmiştir.

Çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren bitkilere, hayvanlara, insanlara eziyet etmemeyi özen ve dikkatle öğretmeliyiz. Çocuklara sevgiyi öğretmeliyiz. Çocuklar, çevreye zarar verdiğinde bir insanı incittiğinde onların empati duygularını geliştirelim. Çocukların aynı acıyı ruhlarında hissetmesini sağlamalıyız” diye konuştu.
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