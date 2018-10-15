ADIYAMAN:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 17:27

Kahtalı vatandaşlar mesire alanını temizledi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, Halil İbrahim Ziyareti mesire alanında piknik yapan vatandaşlar, çevredeki çöpleri toplayarak örnek bir tavır sergiledi.Hafta sonu dinlemek için Halil İbrahim Ziyareti mesire alanında piknik yapan 15 kişilik bir...

Kahtalı vatandaşlar mesire alanını temizledi
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, Halil İbrahim Ziyareti mesire alanında piknik yapan vatandaşlar, çevredeki çöpleri toplayarak örnek bir tavır sergiledi.

Hafta sonu dinlemek için Halil İbrahim Ziyareti mesire alanında piknik yapan 15 kişilik bir arkadaş gurubu piknik yaptıktan sonra piknik alanının çevresini temizleyerek, vatandaşların piknik yaptığı alanı doğal görünümüne kavuşturdu.

Yapılan her pikniğin sonunda böyle bir çalışmanın yapılması ile mesire alanlarının daha da temiz kalabileceğini belirten çevreye duyarlı vatandaşlardan Salih Avseren, “Burada çevreye atılan çöpleri toplayarak vatandaşlarımıza ‘Çevremizi temiz tutalım’ mesajı vermeye çalışıyoruz. Önemli olan çevremizi kirletmemektir. Zira çevremizin temiz tutup, gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakmak, hepimizin müşterek vazifesidir” dedi.

1 saat süren çevre temizliği kapsamında mesire alanlarına atılan çöpler toplanarak çöp toplama noktalarına bırakıldı.
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