ADIYAMAN:
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27 Nisan 2018 Cuma 12:56

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Gölbaşı istikametinden Kekikli köyü istikametine gitmekte olan Ahmet Peker idaresindeki 46 BJ 398 plakalı otomobil ile karşı...

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı istikametinden Kekikli köyü istikametine gitmekte olan Ahmet Peker idaresindeki 46 BJ 398 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Kazım Arslan idaresindeki, 63 NT 965 plakalı kamyonet Kekikli köyü girişinde çarpıştı. Kazada sürücüler Kazım Arslan, Ahmet Peker ile otomobilde yolcu olarak bulunan Emel Peker ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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