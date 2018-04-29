ADIYAMAN:
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29 Nisan 2018 Pazar 17:41

Kamyonet şarampole devrildi: 3 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Aziz Toprak idaresindeki 02 AR 223 plakalı kamyonet, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Ormaniçi Köyü yakınlarında...

Kamyonet şarampole devrildi: 3 yaralı
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Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aziz Toprak idaresindeki 02 AR 223 plakalı kamyonet, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Ormaniçi Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü Aziz Toprak ile kamyonette bulunan Zahide Erdoğan ile Kamber Erdoğan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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