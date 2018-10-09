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09 Ekim 2018 Salı 08:44

Karadağ’da 15. orman yangını

Adıyaman Karadağ Ormanlık alanında gece bilinmeyen bir nedenden dolayı yine yangın çıktı.Yaz mevsimi boyunca 14 kez yanan Karadağ Orman alanında 15. Yangın çıktı. Gece geç saatlerde bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan yangın vatandaşlar...

Karadağ'da 15. orman yangını
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Adıyaman Karadağ Ormanlık alanında gece bilinmeyen bir nedenden dolayı yine yangın çıktı.

Yaz mevsimi boyunca 14 kez yanan Karadağ Orman alanında 15. Yangın çıktı. Gece geç saatlerde bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan yangın vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine bildirildi. Karadağ’ın üst kısmında başlayan yangın Kayaönü Köyüne doğru ilerledi.

Geniş bir alanda etkili olan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alabildi.Yangında otluk alan ve ağaçlar zarar görürken 12 hektarlık bir alanda yangının etkili olduğu öğrenildi.

Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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