ADIYAMAN:
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16 Ekim 2018 Salı 12:39

Karayolları projeleri konuşuldu

Geçtiğimiz günlerde Karayolları 8. Bölge Müdürlüğüne yeni atanan Kenan Keskin, Bölge Müdür Yardımcısı ile birlikte Adıyaman’a gelerek Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.Gerçekleşen ziyarette Karayolları Bölge...

Karayolları projeleri konuşuldu
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Geçtiğimiz günlerde Karayolları 8. Bölge Müdürlüğüne yeni atanan Kenan Keskin, Bölge Müdür Yardımcısı ile birlikte Adıyaman’a gelerek Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette Karayolları Bölge 8. Bölge Müdürü Kenan Keskin, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünün Adıyaman sınırları içerisinde yer alan yol ağları, yürütülen yatırımlar ve yapılması planlanan çalışma ve projelerle ilgili Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya bilgi verdi.

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğüne atanan Kenan Keskin’in ziyaretinden dolayı teşekkür eden Vali Nurullah Naci Kalkancı, Bölge Müdürüne yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunup görevinde başarılar diledi.
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