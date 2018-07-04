ADIYAMAN:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:12

Kaymakam Kaya yurt inşaatını yerinde inceledi

Adıyaman’ın Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, devam eden 500 kişilik kredi ve yurtlar kurumu (KYK) öğrenci yurdunu denetledi.Kahta Meslek Yüksekokulu yanında yapımına başlanılan KYK yurdunda incelemelerde bulunan Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya,...

Kaymakam Kaya yurt inşaatını yerinde inceledi
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Adıyaman’ın Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, devam eden 500 kişilik kredi ve yurtlar kurumu (KYK) öğrenci yurdunu denetledi.

Kahta Meslek Yüksekokulu yanında yapımına başlanılan KYK yurdunda incelemelerde bulunan Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, yetkililerden yurtla ilgili bilgi aldı. KYK tarafından 18 Milyon yatırım bedeli ile ihalesi yapılan öğrenci yurdu, 400 günde bitirilmesi planlanıyor. Bittiğinde 5 yıldızlı otel konforunda olacak olan öğrenci yurdu, 500 üniversite öğrencisine hizmet verecek.

Kahta’da Yükseköğrenim öğrencilerinin barınma sorununun çözüleceğini ifade eden Kaymakam Kaya, “Otel konforunda bir yurt yapılıyor.Öğrencilerimiz en iyi şartlarda sağlıklı bir ortamda konforlu bir öğrencilik yaşayarak geleceğe hazırlanacaklar.Son yıllarda KYK’nın Türkiye çapında yaptığı yurtların en güzelini Kahta’mıza kazandıran TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ile Adıyaman milletvekillerine öğrenciler adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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