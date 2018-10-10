Keçiyi minibüsün üzerindeki demir bagajda taşıdılar

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir minibüsün üzerindeki demir bagajda eşya gibi taşınan keçi görenleri şaşırttı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir minibüsün üzerindeki demir bagajda eşya gibi taşınan keçi görenleri şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta’ya bağlı köylere sefer yapan 02 KC plakalı İnlice-Kahta minibüsü ile şehre inen vatandaşlardan biri, Kahta Hayvan Pazarı’ndan keçi aldı. Minibüsle köyüne dönen vatandaşın kendisi minibüse binerken, satın aldığı öğrenilen keçi de bagaj malzemesi gibi minibüsün üstündeki demir bagaja çuvalların yanına bağlandı. Kahta’dan yola çıkan minibüsün üzerine yüklenen keçiyi görenler büyük şaşkınlık yaşadı.