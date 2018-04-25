ADIYAMAN:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:35

Kitap Fuarında müzik dinletisi

Adıyaman Belediyesi tarafından Sanat Sokağında açılan Kitap Fuarı, 48 yazar ve 21 yayınevini Adıyamanlılarla buluşturmanın yanı sıra, birbirinden güzel etkinlikleri de meraklılarıyla buluşturuyor.23-27 Nisan tarihleri arasında meraklılarına...

Kitap Fuarında müzik dinletisi
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Adıyaman Belediyesi tarafından Sanat Sokağında açılan Kitap Fuarı, 48 yazar ve 21 yayınevini Adıyamanlılarla buluşturmanın yanı sıra, birbirinden güzel etkinlikleri de meraklılarıyla buluşturuyor.

23-27 Nisan tarihleri arasında meraklılarına ev sahipliği yapacak olan ve Türkiye genelinden 21 yayınevi ile 23’ü Adıyaman’dan toplam 48 yazarın katıldığı fuarın ilk günü ünlü şair ve radyo programı sunucusu Mehmet Ercan davetlilere şiir ve türkü dinletisi sundu.

Gerçekleştirilen etkinliğe katılan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, eşi Fulya Kutlu ve onlarca vatandaş, şairin seslendirdiği şiirlerle duygu dolu anlar yaşadı.

Program sonunda Başkan Kutlu, birbirinden güzel şiirlerinden ve türkülerinden dolayı başarılı sanatçıya ve ekibine teşekkür etti.
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