ADIYAMAN:
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26 Nisan 2018 Perşembe 17:26

Lamba çalan şahıs yakalandı

Adıyaman’ın Gölbaşı Gölü kenarındaki yürüyüş yolunda yer alan aydınlatma lambalarını çalan şahıs yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Gölü kenarındaki yürüyüş yolunda yer alan aydınlatma lambalarınının çalınması...

Lamba çalan şahıs yakalandı
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Adıyaman’ın Gölbaşı Gölü kenarındaki yürüyüş yolunda yer alan aydınlatma lambalarını çalan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Gölü kenarındaki yürüyüş yolunda yer alan aydınlatma lambalarınının çalınması üzerine polis ekipleri kısa sürede harekete geçti.

Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, lambaları çaldığı tespit edilen R.Ö., çaldığı eşyalarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan R.Ö. emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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