ADIYAMAN:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 12:50

Lise öğrencileri Adıyaman Üniversitesini gezdi

Adıyaman’ın Besni Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri okul öğretmenleri nezaretinde Adıyaman Üniversitesini ziyaret ederek bilgi aldı.Adıyaman Üniversitesini tanıtmak, üniversite tercihinde bulunacak öğrencilere...

Lise öğrencileri Adıyaman Üniversitesini gezdi
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Adıyaman’ın Besni Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri okul öğretmenleri nezaretinde Adıyaman Üniversitesini ziyaret ederek bilgi aldı.

Adıyaman Üniversitesini tanıtmak, üniversite tercihinde bulunacak öğrencilere bölüm ve programlar hakkında bilgi vermek ve üniversite ortamını yerinde deneyimlemek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette tanıtım sunumunun ardından öğretmen ve öğrenciler Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette Okul Müdürü Ferda Uncu, Müdür Yardımcıları Sait Demirkıran, Eyyüp Çoban, Arzu Siner, Okul Öğretmenlerinden Fethi Siner, Mehmet Peksayılır, Emine Ortataş, Dilek Dalğın, Gizem Karagüllü, Dürdane Öztorun ve Hafey Gülmüş de hazır bulundu. Öğrencilere üniversitedeki eğitim, öğretim ve araştırma, geliştirme çalışmalarının yanı sıra barınma, beslenme, spor, kültür-sanat ve sosyal imkanlar da anlatılarak üniversite hakkındaki sorularına cevap verildi. Öğretmen ve öğrenciler ayrıca merkez külliye içerisindeki fakülte binaları, sınıf ve laboratuarların yanı sıra Adıyaman Çarşısı Minyaman, Adıyaman Evi, Perre Antik Kenti ve Nemrut Dağı minyatürlerini de gezdi.
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