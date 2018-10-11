Maçı dostluk kazandı

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında 8-14 Ekim tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının ortaklaşa düzenlediği Adıyaman Veterenlar Futbol takımı ile Açık Ceza İnfaz Kurumu Hükümleri...

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında 8-14 Ekim tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının ortaklaşa düzenlediği Adıyaman Veterenlar Futbol takımı ile Açık Ceza İnfaz Kurumu Hükümleri futbol takımları arasında oynanan futbol turnuvası her iki takımın da zorlu mücadelesinde kazanan dostluk oldu.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması ve sporda farkındalık oluşturmak amacıyla ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri devam ettiğini söyledi.

Mahkumlarla gerçekleştirilen turnuvada gelişen dostluklara dikkat çeken Keleş, “Cezaevinde mahkumların topluma kazandırılması ve onların daha iyi bir gelecek için motive edilmesine katkı sağlayan bu turnuva ile sporcularımız gerçekten güzel dostluklar kurdu. Onların enerjisi sadece maça değil bizlere de yansıdı. Ben emeği geçen herkese ve turnuvada yer alan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Said Kutlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Cumhuriyet Savcıları Uğur Er, Murat Alkan ve Açık Ceza Evi Müdürü Naci Bilmez, tarafından futbolculara kupa ve çeşitli hediyeler verildi.