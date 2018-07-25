ADIYAMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:51

Mahalle halkı çevre kirliliğinden şikayetçi

Adıyaman’ın Altınşehir Mahallesi sakinleri mahallelerinde bulunan çöplerden rahatsız olduklarını belirterek konuyla ilgili çözüm istediler.Altınşehir Mahallesi eski Altınşehirevleri civarında çıkan rüzgarların getirdiği ve duyarsız...

Mahalle halkı çevre kirliliğinden şikayetçi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adıyaman’ın Altınşehir Mahallesi sakinleri mahallelerinde bulunan çöplerden rahatsız olduklarını belirterek konuyla ilgili çözüm istediler.

Altınşehir Mahallesi eski Altınşehirevleri civarında çıkan rüzgarların getirdiği ve duyarsız vatandaşların attığı çöplerin mahalle içerisinde çirkin ve hijyensiz bir ortam oluşturduğunu belirten mahalle sakinleri Adıyaman Belediyesinden yardım istedi. Oldukça kötü bir görünüme neden olan çöplerden rahatsız olduklarını dile getiren mahalle sakinleri, “Duyarsız kişilerin attığı ve rüzgardan dolayı gelen çöpler mahallemizde kötü bir manzara oluşturuyor. Bizler bundan dolayı Adıyaman Belediyesinden yardım istiyoruz. Çöplerden dolayı zaman zaman kokularda çıkıyor. Sadece kapımızın önü bu şekilde olsa temizleriz, temizliyoruz da ama mahallenin tamamı böyle çöp içerisinde Adıyaman Belediyesinden konuyla ilgili temizlik yardımı bekliyoruz” diye konuştular.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku