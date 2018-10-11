ADIYAMAN:
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11 Ekim 2018 Perşembe 11:47

Mara Mahallesinde anlaşma sağlanan yapılar yıkılıyor

Adıyaman Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Mara Mahallesinde anlaşma sağlanan yapılar yıkılmaya devam ediyor.Çalışmalar kapsamında, bir yandan hak sahipleriyle anlaşmaya çalışan yetkiler, diğer...

Mara Mahallesinde anlaşma sağlanan yapılar yıkılıyor
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Adıyaman Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Mara Mahallesinde anlaşma sağlanan yapılar yıkılmaya devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, bir yandan hak sahipleriyle anlaşmaya çalışan yetkiler, diğer yandan da anlaşma sağlanan yapıları bir bir yıkıyor.

Mara, Varlık, Musalla, Ulucami ve Alitaşı Mahallelerinin bir kısmını kapsayan 61 hektarlık alanda gerçekleşecek olan kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili bilgi veren belediye görevlileri, Mara Mahallesinde anlaşma sağlanan yapıların yıkımının gerçekleştiğini dile getirdi.

Belediye görevlileri, “İnşallah en kısa sürede diğer hak sahipleriyle de anlaşmaları tamamlayıp bu projeyi ivedi bir şekilde hayata geçiririz” diye konuştu.
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