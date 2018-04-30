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30 Nisan 2018 Pazartesi 12:52

Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi

Adıyaman’da 27-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 2017-2018 Okullararası Yıldızlar Kız-Erkek Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 28 ilden katılan 280 sporcunun büyük mücadelesinin ardından oynanan final maçları ile tamamlandı.Yeni Mahalle...

Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi
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Adıyaman’da 27-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 2017-2018 Okullararası Yıldızlar Kız-Erkek Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 28 ilden katılan 280 sporcunun büyük mücadelesinin ardından oynanan final maçları ile tamamlandı.

Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonunda düzenlenen final müsabakalarında farklı kategorilerde mücadele eden sporcuların büyük bir çekişmeye sahne olan mücadeleleri izleyicilerin alkışları ile sona erdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Adıyaman İl Müdürü Fikret Keleş, şampiyonanın zorlu geçen mücadelelere sahne olduğunu belirtti. Keleş, “Adıyaman’da yine büyük bir şampiyona kapsamında 28 ilden yüzlerce sporcuyu misafir edebilmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Burada düzenlenen şampiyonadan milli takıma girecek birçok sporcu yetişeceğine inanıyorum. Gençlerimizin bu keyifli ve hareketli spora olan merakı elde ettikleri başarı sonuçlandı. Ben centilmenlik ruhu içerisinde mücadele eden tüm sporcularımızı, okullarımızı ve antrenörlerimizi kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ise okul sporlarının büyük finallerinden biri olan Yıldızlar Kız - Erkek Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şampiyon sporcuları ve okulları tebrik etti.

Türkiye Şampiyonu sonrasında dereceye giren takımlara, Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Spor Genel Müdürlüğü Temsilcisi Gülşah Özdağ, Spor Şube Müdürü Hüseyin Yaşar Sarıkaya ve Okul Sporları Şube Müdürü Ömer Faruk Dursun tarafından madalya ve kupaları verildi.
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