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10 Ekim 2018 Çarşamba 11:20

Mehmet Akif Mahallesi Taziye evinde çevre düzenlemesi

Adıyaman Belediyesi tarafından Mehmet Akif Mahallesinde yapımı gerçekleştirilen taziye evinin çevre düzenlemesi yapıldı.Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, kısa sürede yapımı tamamlanan taziye evinin çevre düzenlemesinin...

Mehmet Akif Mahallesi Taziye evinde çevre düzenlemesi
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Adıyaman Belediyesi tarafından Mehmet Akif Mahallesinde yapımı gerçekleştirilen taziye evinin çevre düzenlemesi yapıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, kısa sürede yapımı tamamlanan taziye evinin çevre düzenlemesinin de bitmek üzere olduğunu dile getirerek, “Bayan ve erkekler için iki kattan oluşan taziye evinin çevre düzenleme çalışmaları yapıldı. Çevre düzenlemesini de tamamladıktan sonra hizmete girecek olan taziye evi, mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise, tamamlanmak üzere olan taziye evinin yapımında emeği olan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti.
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