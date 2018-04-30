Merdiven boşluğunda mahsur kalan güvercinler kurtarıldı

Adıyaman’da bir binanın merdiven boşluğunda mahsur kalarak dışarıya çıkamayan güvercinler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Caddesi’nde bulunan bir binanın merdiven boşluğuna giren ve bir daha çıkamayan güvercinler için Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri merdiven boşluğunda bulunan ve kapısı bozuk olan kapıyı açarak güvercinleri dışarıya çıkardı. Merdiven boşluğundan çıkarılan güvercinler yeniden doğaya salıverildi.