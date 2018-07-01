ADIYAMAN:
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01 Temmuz 2018 Pazar 11:53

Mezarlıkta uyuşturucu içtiği iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Adıyaman’da, mezarlık içerisinde uyuşturucu içtiği ileri sürülen 2 şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışmalarına aralıksız devam eden Adıyaman İl...

Mezarlıkta uyuşturucu içtiği iddiasıyla 2 kişi yakalandı
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Adıyaman’da, mezarlık içerisinde uyuşturucu içtiği ileri sürülen 2 şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışmalarına aralıksız devam eden Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kızılcapınar Köyü mezarlığı içerisinde uyuşturucu kullanan G.K., ve E.A., isimli 2 şahsı yakaladı. Uyuşturucu kullanırken yakalanan her iki şahıs gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürülürken şahısların yapılan üst aramalarında ise 15 gram esrar maddesi ile uyuşturucu içiminde kullanılan 1 adet düzenekte ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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