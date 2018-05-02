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02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:38

MHP’ye 18 yaşında milletvekili aday adayı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman Milletvekili aday adaylığına 18 yaşındaki Ali Can Doğan başvurdu.MHP Genel Merkezine aday adaylığı başvurusunda bulunan genç milletvekili aday adayı Ali Can Doğan, parti genel merkezinde MHP Genel...

MHP'ye 18 yaşında milletvekili aday adayı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman Milletvekili aday adaylığına 18 yaşındaki Ali Can Doğan başvurdu.

MHP Genel Merkezine aday adaylığı başvurusunda bulunan genç milletvekili aday adayı Ali Can Doğan, parti genel merkezinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Profesyonel yüzücü olan Ali Can Doğan’ın bir çok madalya ve derecesi var. MHP’nin saflarında yer almaktan her zaman onur ve gurur duyduğunu dile getiren Ali Can Doğan, gençlerin söz sahibi olduğu bir mecliste görev yapmak istediğini dile getirdi.
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