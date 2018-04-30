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30 Nisan 2018 Pazartesi 12:49

Milletvekili Aday Adayı Gözel’den Beraat Kandili Mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adayı Erkan Gözel, Berat Kandili nedeniyle yayımladığı mesajında, böylesine özel gün ve gecelerin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.Berat Kandilinin rabbimizin affına mazhar olabileceği gibi...

Milletvekili Aday Adayı Gözel'den Beraat Kandili Mesajı
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adayı Erkan Gözel, Berat Kandili nedeniyle yayımladığı mesajında, böylesine özel gün ve gecelerin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Berat Kandilinin rabbimizin affına mazhar olabileceği gibi kırgınlıkları unutup gönülleri kazanabilmek için de bir vesile olabileceğini dile getiren Gözel, “Berat Gecesi’nin kötülüklerden uzaklaşma ve iyilikle, güzellikle yaşama için bir vesiledir. Bu gece hayatımızda olumlu manada yapacağımız bir büyük dönüşüme sebebiyet verme fırsatıdır. Sevgili Peygamberimizin de buyurduğu gibi Berat Gecesi tövbelerin ve duaların kabul edildiği bir gündür. Dolayısıyla kötülüklerden arınma ve iyiliklerle buluşma günüdür. Rahmet ve bereketin sağanak bir şekilde üzerimize yağacağı bu gecenin en güzel şekilde değerlendirilmesini ve Berat Kandilinin ilimize, ülkemize ve İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
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