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29 Nisan 2018 Pazar 18:23

Milletvekili Aday Adayı Özet Başkan Özdemir ile bir araya geldi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adayı Osman Özet, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir’i makamında ziyaret etti.Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ile AK Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adayı Osman Özet arasında sıcak sohbet havasında gerçekleşen...

Milletvekili Aday Adayı Özet Başkan Özdemir ile bir araya geldi
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adayı Osman Özet, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir’i makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ile AK Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adayı Osman Özet arasında sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyarette, projeler ve ilçenin durumu konuşuldu.

Gerçekleşen ziyarette konuşan Özet, “Amacım en güzel şekilde Adıyaman’a ve Adıyamanlılara hizmet etmek vekil seçilmem durumunda şehirdeki bütün kurum ve kuruluşlarla ortak hareket ederek Adıyaman’ı kalkındırmak adına ne gerekiyorsa yapmaktır” diye konuştu.

Adıyaman’ın sosyo-ekonomik açıdan önemli bir şehir olduğunu söyleyen Özet, şehrin dinamiklerini ve önemini bildiklerini belirterek, şehrin kalkınması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ise, Özet’e başarılar diledi.
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