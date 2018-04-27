Milletvekili Aday Adayı Özet Başkan Turan ile bir araya geldi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adayı Osman Özet, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Belde Belediye Başkanı Mahmut Turan’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Turan’ı ziyaret eden Milletvekili Aday Adayı Özet, beldede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyaret ile ilgili konuşan Özet, “24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan genel seçimler öncesinde bildiğiniz üzere AK Parti’den aday adaylığımı açıkladım. Teşkilatlarımızı ve başkanlarımızı ziyaret ederek niçin aday adayı olduğum konusunda bilgiler veriyorum. Kısmet olur da 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan genel seçimlerde partimde aday olarak gösterilirsem Adıyaman’ımıza hizmet etmek istiyorum” diye konuştu.