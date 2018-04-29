Milletvekili Adayı Adayı Turanlı AK Parti teşkilatıyla bir araya geldi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adayı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, AK Parti Kahta İlçe teşkilatıyla bir araya geldi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adayı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, teşkilat ziyaretleri kapsamında AK Parti Kahta ilçe Başkanı Bedir Yeni, Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Dinçer, Kadın Koları Başkanı Ebru Güler ve parti üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyarette kendisine gösterilen yoğun ilgi ve alakadan dolayı İlçe teşkilatına teşekkür eden Turanlı, “24 Haziranda yapılacak olan genel seçimlerde AK Partiden milletvekili aday adaylığımı açıkladım. Adıyaman’a hizmet etmek için bu yola çıktım. İnşallah bu hedef doğrultusunda parti teşkilatlarımızı güçlendirip Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın görev ve vizyonunu devam ettirerek Adıyaman’a, hizmetlerin en güzelini yapacağız. Adıyaman’a ve Adıyaman halkına ne yapsak azdır. Adıyaman halkı hizmetin en güzeline layıktır. Tüm parti teşkilatı mensuplarına yakın ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.