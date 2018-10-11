ADIYAMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 17:35

Milletvekili Aydın’dan TOKİ müjdesi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile TOKİ tarafından Besni’de yapımı gerçekleştirilen ancak teslimi bir türlü yapılmayan TOKİ konutlarında mutlu sona gelindiğini vurguladı.AK Parti Adıyaman...

Milletvekili Aydın'dan TOKİ müjdesi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile TOKİ tarafından Besni’de yapımı gerçekleştirilen ancak teslimi bir türlü yapılmayan TOKİ konutlarında mutlu sona gelindiğini vurguladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Besni’de yapılan TOKİ Konutlarının 20 Ekim 2018 tarihi itibari ile teslim edilmeye başlanılacağını söyledi. Aydın, "Dar gelirli aileler için Besni’ye kazandırdığımız 472 sosyal konutlar yapılan kura çekiminin ardından uzun bir süre bekleyerek yaşanan aksaklıklar nedeniyle hak sahiplerine teslim edilemedi. Yakından takip ettiğimiz konuyu nihayet çözüme kavuşturduk. 20 Ekim 2018 tarihi itibari ile konutlar hak sahiplerine teslim edilmeye başlayacak. Türkiye’yi ve Adıyaman’ı daha ileriye taşımak için her zaman bir ve beraber olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Memleketimiz için hizmet etmeye devam edeceğiz. Hizmetlerimiz artarak devam edecek. Hem Türkiye hem de Adıyaman’ımızı daha ileriye taşımak için gece gündüz çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 472 konut için 63’ü engelli olmak üzere 690 aile arasında kura çekilişi yapılmıştı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku