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24 Temmuz 2018 Salı 11:07

Milletvekili Fırat’ın Basın Bayramı mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz İbrahim Halil Fırat, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.Türk Basınında sansürün kaldırılışının 110. Yıldönümünde, basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın...

Milletvekili Fırat'ın Basın Bayramı mesajı
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AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz İbrahim Halil Fırat, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Türk Basınında sansürün kaldırılışının 110. Yıldönümünde, basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlayan Milletvekili İbrahim Halil Fırat, basın mensuplarının zor ve meşakatli bir mesleği yerine getirdiklerini söyledi.

Fırat, “Zor ve meşakatli bir iş yapan basın mensuplarımız, gece gündüz demeden bizlere en doğru haberleri vermek için mesai ve emek harcamaktadır. Hepimizin ortak sesi olan basınımızın her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Siyasi olarak yaptığımız çalışmaların, hizmetlerin, anlatılması ve duyurulmasında büyük emeği olan basın mensuplarımızın, kıymetleri asla ölçülemez.

15 Temmuz’da hainlere karşı basınımızın verdiği mücadeleyi hepimiz bilmekteyiz. Ülkemizin yaşadığı sıkıntılı süreçlerde basınımız, hep milletimizin yanında olmuş ve sıkıntıları defetmek için uğraşmıştır.

Tarafsız ve özgür bir basının varlığı, hepimize ayrı bir güç vermektedir. Bu vesileyle, bıkmadan, usanmadan, zor koşullarda, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarımızın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” diye konuştu.
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